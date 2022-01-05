Exatlón: Azules acusan a Nataly de ocultar una estrategia en su contra.

En la recta final de la quinta temporada del Exatlón, el equipo de Conquistadores se cuestiona la actitud de Nataly en las semanas claves para llegar a la Gran Final.

Incluso, han mencionado que puede ser una estrategia, pues Mariana Khalil asegura que Nataly tiene miedo a las mujeres azules.

Estamos viviendo las semanas finales en Exatlón y la competencia se pone cada vez más reñida. La presión entre los participantes aumenta, por lo que en el siguiente capítulo, se puede apreciar a los azules estudiando las acciones que están tomando algunos Guardianes.

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Las estrategias de Nataly según los Conquistadores

Mariana Khalil, Ramiro Garza, Koke Guerrero y David Juárez discuten si será posible que estén subestimando a Nataly, y que ella esté llevando a cabo una estrategia que la haga mantener su lugar en la competencia y asegurar un lugar en la Gran Final de Exatlón.

Además, Ramiro aseguró que hay dos cosas que podría estar haciendo: cuidando su porcentaje o cuidándose físicamente para estar en la mejor forma posible para la recta final.

Mientras que Mariana, asegura que Nataly sólo está saliendo una vez a juego, por lo que tiene "miedo" de enfrentar a las mujeres azules.

Nataly protagonizó una fuerte polémica

Al inicio de la semana, los Guardianes iniciaron la semana con un conflicto interno que protagonizó Nataly.

Al momento en que Yair y Ramiro recogieron las empanadas para la competencia, la jalisciense golpeó con la cuerda a su rival, segundos antes de que la levantara para darle paso a su compañero.

Nataly bajó la cuerda para bloquear el paso de Ramiro y terminó rozándole la espalda.

Pese a lo ocurrido, Nataly se mantiene como una de las favoritas para llegar a la Gran Final de Exatlón, gracias a los puntos que ha obtenido a lo largo de la competencia.

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