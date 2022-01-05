Exatlón: Duggan expresa que Heber Gallegos traicionó su confianza.

Exaball es uno de los juegos más complicados de Exatlón. Aunque es uno de los más esperados por los atletas, también es uno de los que causa más polémica por el contacto y la intensidad con la que se disputa cada balón dentro de la arena.

Ayer, la encargada de romper el silencio fue Ximena Duggan, quien no pudo ocultar más su molestia ante las actitudes que han tenido Zudikey y Heber Gallegos.

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Ximena Duggan revela el momento de quiebre con Heber Gallegos

Ximena Duggan recordó que en alguno de los encuentros internacionales, que a lo largo de la quinta temporada tuvieron los Guardianes y Conquistadores, llegó a recibir buenas palabras de parte de Heber Gallegos.

El otro día que Zudy estaba, al parecer bastante preocupada por mi desempeño después de haber alzado la voz al haberme defendido de que ya estaba cansada de sus faltas de respeto, cuando yo no he hecho nada, pues ella se preocupó bastante sobre lo que fuera a pasar con mi desempeño después de eso

Yo una vez tuve el momento para platicar con Heber y me caía súper bien, como que se abrió conmigo para decirme que era muy clavada, que tranquila y que me relajara. Yo me abrí y me sentí tranquila contándole, y el saber que lo estaba usando en mi contra, eso es lo que me duele. No te esperas que alguien con quien te abriste, que le entregaste un poco de tu confianza… no sé si están intentando meterse en la mente de nosotros con comentarios y cosas así para ver que les funciona…

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La joven aseguró que nada de lo que ha pasado le afecta en su desempeño y eso lo ha demostrado con los resultados que ha entregado en las últimas semanas dentro de las playas de Exatlón.

