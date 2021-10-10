Exatlón: ¿Quién es el eliminado de este domingo?

Uno de los duelos más importantes de Exatlón México ha llegado; el Domingo de Eliminación será fundamental para Guardianes y Conquistadores, quienes buscarán mantenerse una semana más unidos.

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Este domingo tanto el equipo azul como el rojo tendrán que poner a funcionar sus mejores armas para salir victoriosos de la batalla deportiva.

¿Quién puede salir de Exatlón México?

Exatlón México es una competencia que constantemente cambia, por lo que tanto hombres como mujeres de ambos equipos están en riesgo; este día podría ser su último en las playas más famosas de la televisión.

Hasta el momento los Conquistadores llevan la ventaja en el Duelo por la Supervivencia, pero los rojos lo van a dejar todo en el circuito para lograr tener un duelo cruzado y poner la competencia más cerrada.

¿Dónde ver Exatlón México?

El Domingo de Eliminación se transmite a través de nuestra señal de Azteca UNO, a partir de las 20:00 horas y por la aplicación de TV Azteca Conecta para que no pierdas detalle de tus atletas.

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