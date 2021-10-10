Exatlón: Yusef responde a Jahir tras ser menospreciado.

Las emociones se encuentran al límite en el término de la octava semana de Exatlón México.

Y es que hemos sido testigos de grandes momentos y la incorporación de un viejo conocido del reality deportivo: Yusef Farah.

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Aunque su entrega es un gran apoyo para Conquistadores, Jahir, líder de los Guardianes, aseguró que la entrada del practicante de judo le facilita las cosas al equipo rojo.

Se nos pone un poco más fácil con la entrada de Yusef, porque no viene en ritmo; la elección tiene que ser por Yusef. Sí o sí Yusef tiene que salir dos veces y tenemos que tratar de asegurar esos dos puntos

La respuesta del Conquistador

Ante las declaraciones de Jahir Ocampo, Yusef respondió de forma contundente al asegurar que viene a demostrar su mejor versión.

Tres días antes de venir a la aventura me enteré que tengo Covid, que estaba vulnerable. Lo que espero en esta nueva temporada es que vean una nueva etapa de Yusef. Espero dar lo mejor de mí

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Sin duda, es el nacimiento de una nueva gran rivalidad en Exatlón, la cual podrás disfrutar a través de la señal de Azteca UNO.

