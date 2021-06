Exatlón: El gran gesto de Steph Gómez con atleta antes de fallecer.

El fallecimiento de Steph Gómez causó conmoción en el mundo deportivo y del entretenimiento. La atleta chiapaneca perdió la batalla contra el Covid-19 en un hospital de Puebla, luego de vivir una intensa inflamación de pulmones.

Atletas de Exatlón recordaron a Steph Gómez como una gran mujer

Toño Rosique y excompañeros de Exatlón recuerdan a Steph Gómez.

En su momento, familiares y amigos pidieron donativos para cubrir los gastos hospitalarios de la recordada participante de Exatlón. Los esfuerzos no fueron suficientes y la joven perdió la vida en un hospital privado de Puebla.

Mati Álvarez, Casandra Ascencio, Mau Wow, Patricio Razo también se presentaron en nuestro foro de Venga la Alegría para despedir a su entrañable amiga de los equipos de Contendientes y Héroes.

Fernando Gómez, hermano de la fallecida atleta, también se manifestó en Instagram con un tierno mensaje de despedida. Además, agradeció a todas las personas que intentaron apoyar a su hermana con donativos, muestras de amor y palabras de aliento.

Algunas personas también describieron a Steph Gómez como una mujer noble, alegre y con muchas metas por cumplir. Millones de fanáticos mandaron sus condolencias a toda la familia de la Antorcha Humana.

Atleta de Exatlón: Titanes vs Héroes recuerda a Steph Gómez con emotiva historia

Fue en Exatlón: Titanes vs Héroes, donde Steph Gómez abandonó la contienda por una lesión en el tobillo. La practicante de jiu-jitsu brasileño fue reemplazada por Yusef Farah, quien coincidió con la chiapaneca a su llegada a las tierras de República Dominicana.

El también conocido como León Libanes recordó a su compañera del equipo azul con un gran momento que se quedó en su corazón.

El practicante de judo abrió su corazón y contó aquel momento donde Steph Gómez le brindó palabras de aliento.

Aunque no estuve con ella en Exatlón, era una mujer a la que admiraba y quería muchísimo. Nunca se me va a olvidar el día que la conocí, pues estaba muy triste y estresado; y ella es bióloga igual que yo, es luchadora igual que yo, ella peleaba artes marciales mixtas y judo, y conectamos muy ‘cabrón’. Y me dio un abrazo de esos ‘sanadores’...

“Nunca se me van a olvidar tus palabras y la sonrisa que tenías. Eres luz. Nunca me imaginé que algo así podría pasar, me hizo pensar muchísimas cosas y hasta cierto punto y no quiero que se me malinterprete, agradecer”, reflexionó el atleta respecto al reciente muerte de Steph Gómez.

