Exatlón: Titanes ganan ventaja en la serie por la batalla colosal para ganar una visita de sus seres queridos.

Titanes ganaron ventaja en la serie por la batalla colosal de Exatlón México para ganar una visita de sus seres queridos. El equipo rojo llegó a los 10 puntos y aventaja a Héroes para que puedan ver cara a cara a las personas que aman.

Heliud Pulido cerró el marcador con 10 puntos y Titanes se llevó la delantera para que sus seres especiales puedan visitarlos desde México por una horas con todo y boleto de avión incluido.

Antonio Rosique les recordó a los participantes que llevaran el corazón por delante para engancharse a las personas que aman y así, ellas vayan a la competencia en las famosas playas de República Dominicana.

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Titanes están más cerca de ver a sus familiares

En la serie por la batalla colosal por la familia, el equipo rojo se llevó una ventaja 1-0 que los hace estar más cerca de la victoria y también de la esperada final de Exatlón México.

Las expectativas por saber qué atletas llegarán a la gran final crece día con día, pues se llevará a a cabo el próximo domingo 7 de abril completamente en vivo y se transmitirá por Azteca Uno.

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