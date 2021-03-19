Exatlón: Mati Álvarez llora desconsoladamente tras difícil momento personal que está viviendo. (VIDEO)

Mati Álvarez lloró desconsoladamente en Exatlón, tras difícil momento personal que está viviendo. La atleta se mostró muy conmovida tras haber hecho una videollamada con su madre, pues fue el premio que recibieron los Titanes en el duelo de las palabras prohibidas.

La atleta de alto rendimiento habló con su mamá, quien le platicó de sus perritas que las había llevado a domir y le externó que ya contaba los días para verla y el resto de su familia, como su papá y su hermano Carlos, la estaban esperando con los brazos abiertos.

Ver a mi mamá, ver que está sana, que las personas que están ahí, pero no sabes hasta cuando van a estar, por eso lo mas importante es la familia, los amigos

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Mati Álvarez reconoce la importancia de la familia y amigos

Conmovido por sus lágrimas, Antonio Rosique le recordó su cariño, solidaridad y empatía ahora que están en la semana 60. El presentador recordó que hace un año, la atleta se estaba convirtiendo en campeona de Exatlón México y ahora sigue creciendo como ser humano.

Zudikey también habló con su familia, de quienes dijo que se ven radiantes, pese a que ya lleva casi un año en la competencia y se siente olvidada. Su esposo, Pato Araujo aseguró a su familia que está dando lo mejor y éstos le mandaron saludos a Zudi.

Heliud Pulido habló con su novia Pame y le confesó que le hacía muy feliz verla, aunque no podía ni hablar, pero se limitó a decirle que la quería mucho y la amaba.

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