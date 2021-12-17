URIEL PIZARRO
Conquistadores | Exatlón
Edad: 27 años.
Tamaulipas.
Disciplina: Fútbol.
Fue eliminado de Exatlón en la semana 23.
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Edad: 27 años.
Tamaulipas.
Disciplina: Fútbol.
Fue eliminado de Exatlón en la semana 23.
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