Exatlón: Conquistadores se quedan con la Fortaleza y la Supervivencia.

De nueva cuenta, Conquistadores demostró su poderío en Exatlón México, pues el equipo azul logró quedarse en la fortaleza y obtuvo excelentes resultados en la serie por la Supervivencia.

En medio de porras y euforia colectiva, los azules festejaron las victorias obtenidas en este capítulo, pues seguirán gozando de los privilegios como comer y dormir bien para seguir dando lo mejorde sí en el reality show en las playas y tierras más demandantes.

Pese a que Koke se quejó de los ruidos de los Guardianes que no les permitían concentrarse, al final las clases de Rick les sirvieron tanto que obtuvieron grandes resultados en este episodio.

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La Fortaleza es azul

Con un marcador de 10 a 7, los Conquistadores se quedaron nuevamente con la fortaleza, pues la defendieron tan bien que continúan con los privilegios de la villa.

Los Guardianes hicieron lo propio, pero el marcador no les alcanzó para poder superar a sus contrincantes al menos por este capítulo, pero veremos qué es lo que sucede en el siguiente, donde podrían dar la voltereta y estar en las mejores condiciones para vencer.

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