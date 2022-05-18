Exatlón: VIDEO de las Mavelyn deja a todos con la boca abierta.

A lo largo de las seis temporadas de Exatlón México hemos visto pasar a decenas de atletas que nos han sorprendido con sus actuaciones en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

La larga convivencia que tienen los deportistas en las playas de Exatlón México, han dado como resultado que en algunos surja el amor, pero en otros casos que son la gran mayoría, hemos visto la formación de grandes amistades.

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Relaciones que no se quedan en los circuitos de Exatlón México, sino que los atletas tienen una amistad fuera de la competencia y se han apoyado en todo momento, la más clara y grande amistad es la que han formado Mati Álvarez y Evelyn Guijarro.

La hermosa amistad de Mati y Evelyn.

La amistad entre Evelyn y Mati Álvarez nació en la cuarta temporada en donde ambas atletas coincidieron y nació su amistad, misma que se mantiene hasta el momento.

Durante ese tiempo Mati y Evelyn han demostrado que pueden ser grandes rivales deportivas, pero que su amistad se encuentra por encima de cualquier cosa, incluso sobre las diferencias que han llegado a tener, las cuales fueron mucho más notables durante Exatlón: All Star.

Evelyn y Mati con Antonio Rosique y su esposa

Pero nada ha logrado separarla, por lo que es común que las veamos compartiendo cosas en sus redes sociales en donde se les puede ver disfrutando de su amistad en viajes, restaurantes y en eventos públicos.

Para las personas que tenían duda sobre la relación que tenían después de sus diferencias durante la última temporada de Exatlón, ahora compartieron una historia en su Instagram en donde se les puede ver comiendo juntas.

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En la imagen se aprecia que fueron a comer y pasar un gran momento con Antonio Rosique y su esposa, lo que confirma la gran amistad que se formó dentro de Exatlón.