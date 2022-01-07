Aristeo Cázares comparte cómo se prepara para Exatlón: ALL STAR.

Aristeo Cázares se comunicó a nuestro foro de Venga la Alegría para contar cómo es su entrenamiento de cara al inicio de Exatlón: ALL STAR.

El veracruzano es uno de los confirmados para participar en la sexta edición de nuestro reality show, pues fue el campeón de la segunda temporada.

En exclusiva a VLA, Aristeo confesó cómo es su rutina de entrenamiento y otros secretos.

“Hago un entrenamiento bastante riguroso. Ayer, casi se me salen las vísceras en el entrenamiento, pero lo disfruto. Trato de combinar el entrenamiento de gimnasio con el entrenamiento de playa”, expresó el atleta.

Red Lion, apodo que se ganó en la segunda temporada de Exatlón, adelantó que prepara material exclusivo de sus entrenamientos para Venga la Alegría Fin de Semana.

He estado haciendo lanzamientos, corriendo, haciendo lagartijas y de todo un poco…

Aristeo Cázares también extendió una invitación a sus rivales a entrenar, pues esta vez “no habrá misericordia”.

Todos están entrenando, algunos lo publican y otros no, pero la intención es que se pongan a entrenar más. Estoy entrenando, ellos están entrenando y ya no hay misericordia. Todos sabemos a lo que vamos

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¿Cuándo se estrena Exatlón: ALL STAR?

Exatlón: ALL STAR comienza el próximo lunes 31 de enero de 2022 a través de nuestra señal de Azteca UNO.

Será una de las temporadas más demandantes, pues se reunirán campeones y finalistas de otras ediciones.

Heliud Pulido, Pato Araujo, Aristeo Cázares y Mati Álvarez ya confirmaron su participación en el equipo rojo, mientras que Javi Márquez, Evelyn Guijarro y Ernesto Cázares se unirán a las filas del equipo azul.

La final de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores será el domingo 30 de enero en vivo, donde solo algunos participantes conseguirán su pase para la sexta temporada del reality show más popular de México.

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