Exatlón: Marysol señala a atleta de Guardianes de “juego sucio”.

Marysol Cortés señaló a una atleta del equipo de Guardianes de supuesto "juego sucio" en Exatlón.

De acuerdo al avance de lo que ocurrirá el próximo domingo de eliminación, Million Dollar Baby indicó que Nataly ha empleado una estrategia poco deportiva en una prueba demandante como lo es la Batalla por la Supervivencia.

"Hoy Nat estuvo haciendo 'cosas extrañas' cuando estaba tirando Kar (Karina) al tótem; iba corriendo lento y frente a Kar", reveló Marysol Cortés visiblemente molesta a las cámaras de nuestro reality show.

Ximena Duggan, Macky González y Tanya coincidieron que el equipo rojo está haciendo todo para obtener triunfos, sin importar el Fair Play.

De hecho, esta no es la primera vez que Nataly se pasea muy tranquila en la zona de tiro; provocando que los atletas azules no se concentren al cien por ciento.

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Conquistadores ya habían vivido algo similar

Anteriormente, Conquistadores habían manifestado que no estaban de acuerdo con ciertas acciones de Guardianes; entre ellas los silbidos de Estephanie y los gritos de Jahir, quien últimamente ha protagonizado una guerra de declaraciones con Macky.

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