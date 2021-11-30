Exatlón: Zudikey lanza polémico mensaje que hace enojar a fans azules.

La competencia se sigue incrementando semana a semana en Exatlón México, pues los Guardianes tuvieron una gran semana en donde lograron ganar todo: Fortaleza y Duelo por la Supervivencia.

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Sin duda, la llegada de una verdadera leyenda como lo es Zudikey Rodríguez, quien tiene la experiencia de dos temporadas y nunca sido eliminada de Exatlón México, ha representado un golpe anímico positivo para los rojos.

A su llegada realizó un profundo análisis de la situación por la que pasan ambos equipos; no obstante sus palabras no fueron bien tomadas por los fans azules.

Y es que La Gacela aseguró que no encontró nada de envidia y mala vibra cuando llegó a los Guardianes, situaciones que sí notó entre los atletas de los Conquistadores.

Una nueva semana comienza

La eliminación de Jair Regalado fue sumamente dolorosa para los Conquistadores, pero eso los motivó para salir con más energía a enfrentar los circuitos.

En el Duelo por la Ventaja, los Conquistadores lograron imponerse en un enfrentamiento sumamente cerrado, al que ambos equipos llegaron con seis puntos, por lo que se tuvo que definir en un duelo de relevos.

Al final, Koke y Tanya lograron superar a Paulina y Tony, por lo que en el próximo Duelo por la Supervivencia podrán elegir el tiro definitivo que más les convenga.

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Duelo por la Fortaleza y un premio especial

Los Conquistadores lograron ganar la Fortaleza, pero el premio más codiciado era la videollamada con la familia, pues luego de más de cien días de competencia todos los atletas quieren tener comunicación con sus seres queridos.

