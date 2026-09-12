Kunno asegura que hay una maldición en los realities que podría afectar a la Coreañera

Antes de irse a dormir y luego de la fiesta, los granjeros Kunno, Kenny Avilés, Azalia Ojeda, la Bebeshita y el Mono Osuna compartieron una plática en la que hablaron de quién consideran que podría ser el eliminado el próximo domingo. Kunno hizo notar que, quizá, la que se encuentra en mayor peligro es la Coreañera por una "maldición”.

"A mí me gustaría que se rompiera la maldición de que siempre en un reality la primera que sale es una mujer", declaró Kunno.

Por su parte, la Bebeshita dijo que quizá el público salve a la Coreañera porque se ha mostrado muy sincera en distintos momentos. Recordó que cuando relató parte de su vida conmovió a muchos y que, incluso, la hizo llorar. “Tuvo momentos brillantes. Su música, afuera cuando contó su historia”, dijo la influencer.

Kunno opinó que el eliminado podría ser Kevin Contreras “Bicolor” porque ha mostrado una doble cara en el reality, lo que, en su experiencia, no le gusta al público.

Al final, varios de los granjeros estuvieron de acuerdo en que debería ser Rafael Mercadante el que salga porque no termina de encajar en el grupo.

Azalia Ojeda “la negra” espera que la Coreañera se quede y aprenda a jugar

En opinión de Azalia Ojeda, en realidad quienes se encuentran en riesgo de salir el próximo domingo son Bicolor, Rafa Mercadante y la Coareañera debido a la gran cantidad de seguidores que Manelyk tiene en redes sociales y la apoyarán.

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En ese sentido, dijo que le gustaría que la Coreañera se quedara y entendiera que esta es una gran oportunidad. “De entre los tres, a mí me gustaría que se quedara porque es una chavita que es buena, es buena de corazón”.

¿Cómo salvar a tu granjero favorito?

Están abiertas las votaciones para salvar a tu granjero favorito. Hasta la gala de eliminación el público podrá votar para pedir que se queden tres de los nominados que, esta semana son:



Kevin Contreras “Bicolor”

Manelyk González

Rafael Mercadante

La Coreañera

Los votos pueden emitirse de manera gratuita en la página oficial de La Granja VIP y la aplicación móvil.

