¿Por qué Kenny afirma que las enfermeras son las más infieles?

Siempre auténtica y sincera, Kenny Avilés habló con sus compañeros acerca de la infidelidad y aseguró que las enfermeras son las más propensas a engañar a su pareja. La razón por la cual hizo tal afirmación es que existen estudios que lo avalan.

En la segunda temporada de La Granja VIP, la rockera hizo referencia a un estudio, quizá al publicado en 2025 por parte de la plataforma británica de citas fuera del matrimonio, Illicit Encounters, que publicó un informe según el cual, las enfermeras representan una buena parte de sus usuarios.

Y no solo eso, también la plataforma Ashley Madison ha publicado datos de acuerdo a los cuales la mayor parte de sus usuarios que están en búsqueda de una aventura están relacionados con el área de la salud.

Las plataformas de citas clandestinas aseguran que la razón por la cual los trabajadores del sector salud, especialmente las enfermeras, se encuentran entre los profesionistas más infieles, es que enfrentan largas jornadas y turnos nocturnos, por lo que pasan poco tiempo con sus parejas.

De hecho, según especialistas, las enfermeras, además de agotamiento físico, también viven una intensa carga emocional, lo que puede llevarlas a buscar conexiones, aunque sea pasajeras, para desahogarse.

No obstante, es importante señalar que los datos únicamente están basados en información dentro de las propias plataformas, es decir, se trata de muestras pequeñas que no pueden ser interpretadas como una condición general.

Cuáles son los profesionistas más infieles en México

Con base en datos de sitios como Ashley Madison, y respuestas proporcionadas por la inteligencia artificial, estas son las profesiones que registran personas con la mayor tasa de infidelidad en México.

• Personal de salud. Incluye a los médicos y las enfermeras, ya se dejaron claras las razones.

• Profesionales de finanzas. Incluye a banqueros, corredores de bolsa y personas dedicadas al dinero que enfrentan un ritmo acelerado de vida, estrés y viajes frecuentes.

• Personal de aviación. Incluye tanto a los pilotos como al personal de vuelo que tienen la posibilidad de conocer a personas de todo el mundo y suelen estar lejos de casa.

• Profesionales del entretenimiento. Músicos, fotógrafos, modelos y actores son propensos a la infidelidad porque constantemente se encuentran realizando viajes y asistiendo a eventos sociales.

• Emprendedores. Aquellos que tienen su propio negocio también suelen buscar aventuras fuera del matromonio.

