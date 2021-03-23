Exatlón: Zudikey Rodríguez aclara una vez por todas el rumor que circula sobre ella en las redes sociales.

Zudikey Rodríguez se convirtió en una de las atletas más destacadas de Exatlón, pues estremeció al público mexicano con su fuerza, coraje y múltiples habilidades deportivas.

La originaria de Valle de Bravo también se ganó el corazón de millones de fanáticos tras incursionar con éxito y valentía en el programa conducido por nuestro talentoso Antonio Rosique.

Fue el pasado fin de semana, cuando ‘La Gacela’ abandonó la cuarta temporada del reality show debido a una situación familiar.

La exintegrante del equipo rojo regresó a México tras batirse en intensos duelos junto a sus compañeros de Titanes y rivales de Héroes.

Sin embargo, la velocista se presentó en nuestro foro de ‘Mimí Contigo’ para hablar de su valentía, fuerza y poder para afrontar las situaciones más complicadas de su vida.

La atleta, de 34 años, abrió su corazón para nuestra bellísima Carmen Muñoz, quien escuchó atenta cada una de las palabras de Zudikey Rodríguez.

Fue el día de ayer, cuando la bellísima Zudy nos contó sobre el repentino fallecimiento de su abuelito, el deceso de su bebé Ethan en junio de 2009 y también sus múltiples logros en el ámbito deportivo.

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Zudikey Rodríguez reveló si sufrió violencia doméstica

La valladora también respondió a uno de los rumores más fuertes y polémicos que circularon en las redes sociales. Y es que Zudy aclaró si sufrió violencia doméstica en el 2015, año donde sostuvo un romance con el también atleta Éder Sánchez.

La verdad es que no (he sufrido violencia doméstica), mis relaciones pasadas han sido buenas, no ha habido ese tipo de violencia, han sido respetuosas, pero en la vida tienes que aceptar que hay cambios y cuando ya no eres feliz tienes que moverte, tienes que buscar tu felicidad, la felicidad de la otra persona también y saber decir hasta aquí para no lastimarte y para que tengamos la oportunidad de ser felices

La exintegrante de Titanes confirmó que nunca sufrió violencia; sin embargo, tampoco reveló el motivo de su separación con Éder Sánchez.

A veces la gente especula que una ruptura puede pasar por violencia doméstica, la verdad es que no. Hay personas que llegan a tu vida para ayudarte en algún momento, pero también es bueno cerrar ciclos cuando las personas ya cumplieron un propósito, tanto para no afectar a la persona y a mí

Actualmente, Zudikey Rodríguez sostiene una relación con el futbolista profesional Pato Araujo. Ambos se conocieron en la segunda temporada de Exatlón, donde escribieron una bellísima historia de amor que continúo hasta nuestros días.

Fue en Exatlón: Titanes vs Héroes, donde Zudy y Pato contrajeron nupcias en una ceremonia transmitida a nivel nacional y con la presencia de sus amigos del reality show más querido por el público mexicano.

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