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Exatlón México | “Yo no vivía con él": Alexis Vargas habla sobre la muerte de su papá biológico

Alexis Vargas en Exatlón México detalla que su padre biológico falleció cuando él era muy pequeño y que no convivió mucho ya que no vivían juntos

Alexis Vargas se sincera con sus compañeros al hablar sobre su padre biológico, quien murió cuando él era un niño, detallando que normalmente el atleta de alto rendimiento habla de su padrastro, quien se convirtió en una imagen importante para él en el deporte y en su participación de Exatlón México.

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