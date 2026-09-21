Exatlón México | “Es una minicopia de Leo": Zudikey Rodríguez critica a Alexis Vargas por un fuerte pleito entre ellos en el Duelo de Eliminación
Revive un pleito entre Zudikey y Alexis en el Duelo de Eliminación, los atletas detallan que copia la actitud de Leo. Esto fue lo que comentó en Exatlón México
Zudikey Rodríguez frente al Equipo Rojo detalla que tuvo un fuerte altercado con Alexis Vargas en el Duelo de Eliminación, quien en varias ocasiones gritó tan fuerte que “casi le explota el oído a la atleta”. Ante su experiencia varios de los atletas detallan que Hirochi es una copia de Leo en Exatlón México.