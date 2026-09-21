Exatlón México | El Juego por la Villa 360 comienza al máximo, los atletas del Equipo Azul harán lo posible por mantener la comodidad, ¿el Equipo Rojo ganará esta ronda?
En el Juego por la Villa 360 se disputará el mejor espacio para descansar en Exatlón México Décima Temporada; ¿el Equipo Rojo o el Equipo Azul?
¿Quién ganará? Se disputa la batalla entre el Equipo Rojo y el Equipo Azul por el Juego por la Villa 360, algunos buscaran mantener los lujos, mientras que otros lucharán por obtenerlo de nuevo. No te pierdas qué pasó en el circuito de Exatlón México.