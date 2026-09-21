Exatlón México | Un buen inicio de semana para el Equipo Rojo; los atletas se mantienen felices por su gran comienzo
Equipo Rojo llega con toda la vibra tras su victoria en el Juego por la Supervivencia, importante para los atletas después de varias derrotas en Exatlón México
Tras la victoria del Equipo Rojo, celebran al obtener la victoria en el Juego por la Ventaja, algo alentador para ellos considerando que en las semanas anteriores no habían logrado un gran desempeño. ¿La buena racha para ello en Exatlón México permanecerá en los otros circuitos?