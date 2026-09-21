Exatlón México | Programa Completo del lunes 21 de septiembre del 2026 | Mujeres en riesgo y un refuerzo inesperado

El lunes 21 de septiembre en Exatlón México se vivieron varias sorpresas. En un inició se dieron a conocer las fuertes disputas entre atletas, reviviendo pleitos que pasaron en circuitos anteriores. Además de contar con un refuerzo nuevo para el Equipo Azul, en especial por la salida de Irvin Villatoro. No podía faltar el Juego por la Villa 360, descubre cómo terminó el circuito.