Exatlón México | El circuito por el Juego por la Ventaja inicia, las mujeres estarán en riesgo y se recibe la llegada de un refuerzo

Comienza el juego por la ventaja, donde Katia Gallegos del Equipo Azul logra inmunidad por tener el mejor rendimiento, salvándose del Duelo de Eliminación. El equipo ganador obtendrá proyectil adicional para hombre y mujer en la primeras rondas de cualquier competencia en la semana. Descubre quién fue el vencedor y qué atleta se incorporó como refuerzo a Exatlón México.