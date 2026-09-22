Exatlón México | “No saben mandar a los indicados": Alexis Vargas habla de la victoria del Equipo Azul, haciendo fuertes comentarios para el Equipo Rojo
Alexis Vargas habla de la victoria del Equipo Azul, explicando que el Equipo Rojo no ha realizado una buena elección de atletas en Exatlón México
El Equipo Azul se queda con la victoria de la Batalla por la Villa 360, manteniendo una gran racha en Exatlón México. Alexis Vargas no se queda callado y habla abiertamente sobre las “malas elecciones” del Equipo Rojo.