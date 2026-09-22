Mamá está enferma y le vale | Programa del 22 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

La mamá de Norma está enferma y su hermana no le ayuda para nada. Angélica dice que no ayuda para no estorbarle, pero Francisco le exige a su cuñada que ayude con su mamá y con los gastos de su casa. Mientras el novio de Angélica trata de defenderla, se ventilará la condición que tiene Angélica y que le impide ayudar con tareas de esfuerzo.