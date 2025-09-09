¿Te acuerdas? Amor, peleas y accidentes: los momentos más inolvidables del primer Exatlón

Con el paso de los años, Exatlón México se ha convertido en uno de los realities deportivos más exitosos de la televisión, con todas sus temporadas repletas de emociones intensas, triunfos inesperados y derrotas dolorosas. Sin embargo, hay algo especial en la primera temporada, donde todo comenzó, donde el público conoció por primera vez la dinámica de los circuitos, los puntos decisivos y, sobre todo, las historias humanas que marcaron a los atletas.

¿Qué historias de amor dejó la primera temporada de “Exatlón México”?

El romance también compitió en esa primera temporada, pues durante meses se habló de la cercanía entre Daniel Corral y Antonieta Gaxiola, vínculo que desató rumores dentro y fuera de la arena. La tensión crecería cuando esa relación sirvió de telón de fondo para una rivalidad con Ana Lago, tema que años después volvió a encender la conversación con nuevos detalles. Aunque, al paso del tiempo, se puede concluir que esos meses de rumores fueron el inicio de una sólida relación, hoy convertida en un feliz matrimonio entre Daniel y Antonieta.

Además del amor, también hubo peleas

La fricción entre Ana Lago y Antonieta Gaxiola fue una de las más recordadas por la audiencia: comenzó en la pista, con empujones, reclamos, y más, para terminar por convertirse en un capítulo que trascendió el reality y marcó a las dos atletas. En algunas de las competencias, la rivalidad trascendió lo deportivo, pues la pasión se desbordó en sus enfrentamientos.

¿Qué accidentes marcaron la primera temporada?

Las lesiones fueron parte del camino. Macky González sufrió un golpe fuerte en los inicios de la aventura y, aun así, se mantuvo en competencia, con la determinación y capacidad para competir jornada tras jornada. Ese temple ayudó a construir su figura como una de las protagonistas de la edición inaugural, además de haberse ganado el corazón del público.

¿Cómo se definió la final del primer “Exatlón México”?

La temporada arrancó el 16 de octubre de 2017 y concluyó el 11 de marzo de 2018. El cierre enfrentó a Ernesto Cázares y Macky González, con el veracruzano como el ganador del trofeo de campeón, algo que lo convirtió en el joven símbolo del formato, y con el tiempo, mantiene el récord de ser el ganador más joven. Años más tarde, en la gala de All Star 2022, la producción entregó a Macky un reconocimiento como campeona femenina de aquella primera entrega, un gesto que reavivó el antiguo debate entre la afición.

¿Cuál es el momento más comentado de toda la primera temporada?

La conversación suele regresar a la gran final Ernesto vs. Macky, por ser un duelo cerrado, adrenalina pura y una coronación que encendió redes y selló el legado de la edición inaugural. A la distancia, sigue siendo el clip que muchos vuelven a buscar cuando quieren recordar por qué se enamoraron del programa.

Aunque un tema que se mantiene en conversaciones es la intensa rivalidad entre las atletas Ana Lago y Antonieta Gaxiola. Su conflicto, que salió de los circuitos, generó una gran controversia entre el público y se mantiene vigente por el interés generado.

¿Quiénes son los atletas que participaron en la primera temporada de Exatlón México?

El inicio de Exatlón México reunió a un grupo de atletas que rápidamente se ganaron el reconocimiento del público por su entrega, habilidades y personalidades contrastantes. En el equipo de los Famosos destacaron figuras como Rommel Pacheco, Ana Lago, Matías Vuoso, Natalia Valenzuela, Jorge “El Travieso” Arce, Lis Vega, Arely Muciño´Zoraida Gómez, Marco Antonio Palacios, Daniel Corral, Kenia Lechuga y Gloria Murillo, todos con experiencia en disciplinas de alto rendimiento y trayectoria en el deporte nacional.

Por parte de los Contendientes, el grupo sorprendió con talentos como Ernesto Cazares, Doris Del Moral, Antonieta Gaxiola, Amancay “Macky” González, Daphne Montesinos, Pascal Nadaud, Manoly Diaz, Ilianovich “Nano” Chalo, Alberto Morales Andres, Sandra “Shira” Casar Del Carmen, Eduardo Ávila y Óscar Cano, quienes, aunque menos conocidos en ese momento, demostraron que podían competir de tú a tú contra atletas olímpicos y campeones mundiales, tanto que los campeones Ernesto Cazares y Macky González salieron de este equipo.