Quiere meter a mi mamá a la cárcel | Programa del 8 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Ana revela que está muy resentida con su mamá por abandonarla en un internado y además, ahora se avergüenza de ella. Mientras María quiso recuperar el tiempo perdido con Ana, su propia hija la acusa de ser una ratera; incluso el novio de Ana respalda sus acusaciones. Sin embargo, un revelador video mostrará la verdad a la luz y todos tomarán el lugar que les corresponde.