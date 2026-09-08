Quiere meter a mi mamá a la cárcel | Programa del 8 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío
Ana revela que su mamá, quien la abandonó, es una ratera y su novio respalda sus acusaciones, pero las pruebas de su vecina pondrán a todos en su lugar.
Ana revela que está muy resentida con su mamá por abandonarla en un internado y además, ahora se avergüenza de ella. Mientras María quiso recuperar el tiempo perdido con Ana, su propia hija la acusa de ser una ratera; incluso el novio de Ana respalda sus acusaciones. Sin embargo, un revelador video mostrará la verdad a la luz y todos tomarán el lugar que les corresponde.