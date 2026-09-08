“Antonella y Lían, mamá está llorando": Zudikey Rodríguez rompe en llanto al recordar a sus hijos y extrañarlos en Exatlón México
Zudikey Rodríguez rompe en llanto al hacer una carta para sus hijos, detallando que los extraña frente a Pato Araujo, un momento sensible en Exatlón México
Zudikey Rodríguez se rompe frente a Pato Araujo, quien igualmente no pudo contener las lagrimas, detallando que ha sido un momento difícil para ella al extrañar a sus hijos, pasando lejos de ellos por varios días desde que entró a Exatlón México.