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“Antonella y Lían, mamá está llorando": Zudikey Rodríguez rompe en llanto al recordar a sus hijos y extrañarlos en Exatlón México

Zudikey Rodríguez rompe en llanto al hacer una carta para sus hijos, detallando que los extraña frente a Pato Araujo, un momento sensible en Exatlón México

Zudikey Rodríguez se rompe frente a Pato Araujo, quien igualmente no pudo contener las lagrimas, detallando que ha sido un momento difícil para ella al extrañar a sus hijos, pasando lejos de ellos por varios días desde que entró a Exatlón México.

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