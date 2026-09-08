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“Hoy el Equipo Rojo no estaba en el juego de la villa": Heliud Pulido detalla que sus compañeros no estaban al 100 en el Juego por la Villa 360 de Exatlón México

Aunque Pablo y Paulette hicieron grandes tiros para el Equipo Rojo, pero no fueron suficientes para ganarle a Leo en Exatlón México Décima Temporada

Heliud Pulido detalló que el Equipo Rojo no tenía toda la energía para el Juego por la Villa 360, aunque Pablo y Paulette dieron lo mejor no superaron los tiros de Leo. Mientras que David celebró el gran desempeño de Fernando, quien en un inicio tuvo dificultades en Exatlón México.

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