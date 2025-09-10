Ellas son las atletas de Exatlón Draft 2025 que estuvieron en Juegos Olímpicos representando a México

En Exatlón Draft, conocemos a los atletas que próximamente se convertirán en ídolos de los circuitos en Exatlón México. Pero, aunque muchas de sus caras son nuevas para nosotros, tienen extensas y exitosas carreras en el deporte. Dos de las atletas de Exatlón Draft 2025 han participado en los Juegos Olímpicos, a continuación te platicamos de ellas.

Las atletas de Exatlón Draft 2025 que estuvieron en Juegos Olímpicos

1. Jessica Sobrino

La atleta del Equipo Blanco formó parte de la delegación mexicana que acudió a los Juegos Olímpicos de París 2024, en la disciplina de natación artística. Fue el primer conjunto de nuestro país que viajó a unas Olimpiadas desde 1996; es decir, habían pasado 28 años para que México destacara a ese nivel en natación artística.

La selección mexicana de aquel deporte también hizo titulares hace un par de años por vender trajes de baño con diseño de mariposa monarca para apoyar sus viajes a competencias.

Unos meses antes de París 2024, el conjunto al que pertenecía Jessica Sobrino ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Natación Artística.

En su cuenta de Instagram, Jessica Sobrino mostró lo orgullosa que se sentía de estar en los Juegos Olímpicos, un sueño cumplido tras 24 años de carrera deportiva.

En la actualidad, la mexiquense de 31 años se desempeña también como conferencista y triatleta.

2. Edna Carrillo Torres

También integrante del Equipo Blanco, formó parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Su disciplina es el judo y logró llegar a los octavos de final en la categoría -48 kilogramos.

A finales de 2023, obtuvo una medalla de plata en los Juegos Panamericanos.

La tapatía de 33 años también es atleta naval y orgullosa mamá de una niña de 4 años, quien también ya se entrena en judo.