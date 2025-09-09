De medallistas olímpicos a formadores de las nuevas generaciones en el deporte: Conoce a todos los atletas de Exatlón Draft El Ascenso

Exatlón Draft El Ascenso ya está en curso y pondrá a prueba a 24 atletas de alto rendimiento, quienes tendrán que enfrentarse en pruebas extremas de resistencia física y estrategia, con el objetivo de ganarse un lugar en la próxima temporada de Exatlón México.

En esta edición, los atletas están conformados en dos equipos: el Equipo Blanco y el Equipo Negro. ¿Pero ya conoces a todos los participantes de cada equipo y las trayectorias que los han llevado a consagrarse como parte de la élite deportiva de México?

El Equipo Negro está integrado por:

Daniel de la Rosa: Es un atleta de alto rendimiento especializado en remo, disciplina en la que cuenta con más de 15 años de experiencia. Daniel combina su disciplina en el deporte con su carrera como licenciado en Mercadotecnia.

Alexis Vargas: Proveniente de Jalisco y luchador grecorromano con más de 15 años de experiencia, Alexis se ha destacado como medallista panamericano, combinando su pasión con su entrenamiento en UFC Performance Institute

William Arroyo: Es uno de los atletas mexicanos más reconocidos por su campeonato mundial en taekwondo, disciplina que le ha otorgado una vasta experiencia que lo respalda como un competidor de élite.

Antonio Flores: originario del Estado de México, Antonio cuenta con más de 22 años de experiencia dentro del fútbol, disciplina en la que recibió reconocimientos como el premio al goleador de la temporada, consolidándose como un jugador rápido y competitivo.

Raúl Martínez: A sus 37 años, Raúl se desempeña como especialista en acondicionamiento físico, profesión que complementa con su pasión por las artes marciales y el deporte, disciplinas que lo convierten en un atleta aguerrido y de alto impacto.

Jussef Lópe: Proveniente de Veracruz y con solo 25 años, combina su trabajo como asesor de ventas con su pasión por el parkour, la calistenia y el senderismo.

Andrea Álvarez: Con 33 años, la sinaloense combina la psicología y el deporte, donde se desempeña como entrenadora y competidora en distintas disciplinas.

Ella Bucio: Originaria de la CDMX, Bucio, es una de las atletas más destacadas en la disciplina de Parkour y, además, una reconocida stuntwoman (doble de riesgo), aspectos que la convierten en una atleta altamente comprometida.

Karol Rojas: Combinando su faceta como estudiante de Negocios Internacionales con el trabajo en el negocio familiar de ferretería, Karol se ha sabido destacar en disciplinas como atletismo, voleibol y sobre todo fútbol soccer.

Karen Núñez: Con apenas 22 años, combina con disciplina y pasión su formación académica en la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero con su entrega al deporte, demostrando que es posible luchar por dos grandes sueños al mismo tiempo.

Amor Carlín: A sus 26 años, se ha destacado como una atleta versátil gracias a su práctica en disciplinas como el rugby, crossfit, entrenamiento funcional y running, disciplinas que lo colocan como un atleta de mucho rendimiento.

Andrea Sánchez Magaña: Desde muy temprana edad, Andrea ha estado en contacto con el deporte practicando natación, vóleibol, baile y boxeo. Sin embargo, con el tiempo encontró en el básquetbol y el entrenamiento funcional sus verdaderas pasiones.

Equipo Blanco contará con:

André Raya Del Valle: Con solo 27 años de edad, André, combina su formación como estudiante de Ciencias del Deporte y la Educación con su labor como entrenador de deportes de raqueta, lo que le permite ser una atleta de alto rendimiento muy competitivo.

Luis Avilés Ferreiro: Con apenas 23 años, ya se ha consolidado como un atleta de alto rendimiento, entregado por completo al deporte y a la superación personal. Luis ha sabido llevar una vida enfocada en el mejoramiento personal, aspecto que le permitirá dar una gran competencia.

Donovan Padilla: Destacado futbolista a nivel profesional y modelo, Donovan a destacar dentro del balón pie, alcanzado importantes logros, como una medalla de bronce con la Selección Jalisco en las Olimpiadas Nacionales.

Alejandro Aguilera: Desde temprana edad encontró en el deporte un camino de disciplina y crecimiento, dedicándose al fútbol americano como coach de nuevas generaciones. Alejandro sabe que la perseverancia da frutos y será decisiva para lograr sus metas.

Alex Sotelo: En el ámbito académico, Alejandro es Ingeniero Industrial y de Sistemas con especialidad en Bases de Datos, pero su verdadera pasión está en el deporte y el movimiento: es coach de boxeo y coreógrafo de baile.

César Villaluz: Desde los 4 años encontró en el fútbol su mayor pasión, deporte al que ha dedicado toda su vida con disciplina, entrega y talento, formando parte de la histórica Selección Mexicana Sub-17.

Paola Peña: Es licenciada en Comunicación y Publicidad, pero su vida dio un giro hacia el mundo del entrenamiento funcional, el boxeo y el parkour, disciplinas que practica desde hace más de 10 años

Mosura López Morales: Combina su vida académica como estudiante de la licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación con el atletismo, su gran pasión. Desde muy joven, Mosura descubrió su talento natural para la velocidad, lo que la llevó a especializarse en la prueba de 100 metros con vallas.

Jessica Sobrino: De profesión como fisioterapeuta y conferencista motivacional, Jessica supo combinar su pasión por el deporte, con la natación artística, disciplina en la que se mantuvo durante 24 años.

Fernanda Jiménez Peón: Con 25 años, combina su carrera como abogada con la pasión que ha guiado su vida: la natación, deporte elegido por generaciones en su hogar, disciplina con la que ha formado un gran legado.

Edna Carrillo Torres: Con 33 años, Edna es una reconocida atleta de alto rendimiento y orgullosa integrante de la Secretaría de Marina, aspectos que ha sabido combinar con el judo, la pasión que tiene desde pequeña.

Thayli Suárez: Con 23 años, combina sus estudios en la carrera de Actividad Física para la Salud con una vida deportiva llena de disciplina, pasión y logros, entregándose, desde los 15 años, al atletismo, powerlifting, fútbol, futbeis y entrenamiento funcional.