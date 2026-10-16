Exatlón México: Crece la tensión dentro del Equipo Azul mientras Leo y Doris piden hablar a sus compañeros
Leo y Doris llaman a sus compañeros a hablar de lo que realmente ocurre dentro del Equipo Azul de la décima temporada de Exatlón México.
La tensión aumenta dentro del Equipo Azul de Exatlón México. Leo pidió a sus compañeros comenzar a hablar abiertamente sobre lo que está ocurriendo, mientras Doris señaló que ambos han sido de los pocos que ponen sobre la mesa los aspectos que necesitan mejorar. Los atletas cuestionaron el compromiso del grupo y pidieron expresar con honestidad lo que sienten para encontrar soluciones.