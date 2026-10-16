Julio Camejo se enfrenta a Azalia Ojeda para pedir su Salvación durante el Viernes de Traición de La Granja VIP
¿Será salvado? Julio Camejo debe dar sus mejores promesas para ser salvado por Azalia Ojeda de la Tabla de Nominados en La Granja VIP; esto dijeron
En un inicio Julio Camejo felicita a Azalia Ojeda al ser la vencedora del Juego de Salvación de La Granja VIP, pero ante eso ella decide pedirle si sería capaz de dejar que Bebeshita y Kevyn “Bicolor” vivan su romance al máximo, pero él asegura que nunca se ha metido entre ellos.