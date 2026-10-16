Exatlón México: Batalla por La Supervivencia: Rojos y Azules buscan cambiar el tablero
Una nueva batalla se acerca y ambos equipos necesitan mover sus piezas dentro de la décima temporada de Exatlón México.
Antonio Rosique lanzó una reflexión rumbo a una nueva jornada de Exatlón México: una derrota solo se convierte en experiencia cuando provoca un cambio en la siguiente decisión. Mientras los Rojos ya tienen a dos integrantes en el Duelo de Eliminación, los Azules buscan colocar a un participante más en riesgo.