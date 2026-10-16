Exatlón México: Mejores Momentos: Frustración Azul ante la racha Roja
Los Azules resienten un nuevo golpe mientras los Rojos buscan mantener el paso dentro de la décima temporada de Exatlón México.
Los Azules regresaron abatidos después de que Karol, integrante del equipo Rojo, consiguiera un punto que colocó a uno de sus rivales en riesgo de eliminación. Mientras la frustración crece entre los Azules y comienzan a buscar soluciones, los Rojos celebran su racha positiva, aunque también reconocen que deberán mantener la concentración para evitar que el panorama cambie.