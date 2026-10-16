Exatlón México: Mejores Momentos: Frustración Azul ante la racha Roja

Los Azules regresaron abatidos después de que Karol, integrante del equipo Rojo, consiguiera un punto que colocó a uno de sus rivales en riesgo de eliminación. Mientras la frustración crece entre los Azules y comienzan a buscar soluciones, los Rojos celebran su racha positiva, aunque también reconocen que deberán mantener la concentración para evitar que el panorama cambie.

