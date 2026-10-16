Exatlón México: Rojos dominan y Azules buscan respuestas

Exatlón México vivió una jornada marcada por la racha de los Rojos, la frustración de los Azules y decisiones que podrían cambiar el rumbo de la competencia. Mientras los Rojos celebraron una nueva defensa de la Villa 360, Gina enfrentó un momento emocional y Leo y Doris pidieron mayor comunicación. Antonio Rosique recordó que aprender de una derrota implica transformar las decisiones.