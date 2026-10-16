Exatlón México: Rojos dominan y Azules buscan respuestas
La racha Roja aumenta la presión mientras los Azules buscan reaccionar antes del duelo decisivo del próximo domingo en Exatlón México.
Exatlón México vivió una jornada marcada por la racha de los Rojos, la frustración de los Azules y decisiones que podrían cambiar el rumbo de la competencia. Mientras los Rojos celebraron una nueva defensa de la Villa 360, Gina enfrentó un momento emocional y Leo y Doris pidieron mayor comunicación. Antonio Rosique recordó que aprender de una derrota implica transformar las decisiones.