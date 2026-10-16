Exatlón México: Batalla por La Supervivencia: Rojos y Azules luchan por sobrevivir frente al temido domingo de eliminación

Antonio Rosique plantea que cambiar un plan no significa fracasar, sino aprovechar nueva información para competir mejor. Bajo esa idea, Exatlón México enfrenta una jornada decisiva: un hombre Azul y dos Rojos ya están en el Duelo de Eliminación, mientras otros participantes buscan modificar el escenario. En total, cinco hombres estarán en riesgo mientras ambas escuadras intentan tomar ventaja.

