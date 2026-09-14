Exatlón México | La Batalla por la Villa 360 con la llegada de Tanya Núñez, buscaran obtener la victoria en le circuito
¿Quién ganará? Revive la Batalla por la Villa 360, solamente uno ganará el mejor espacio en Exatlón México. Esto fue lo que pasó en el reality deportivo
¡Un circuito, un ganador! Una vez más se disputa la Batalla por la Villa 360 en Exatlón México, solamente uno querrá obtener las mejores amenidades en la Décima Temporada. No te pierdas quién se convirtió en el ganador de la jornada.