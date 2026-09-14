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Exatlón México 2024
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Exatlón México | Un momento de mucha emoción de Heliud Pulido al recordar a su hija en el reality deportivo

Heliud Pulido se le rompe la voz al recordar que su hija cumple años mientras él se encuentra en Exatlón México, recibe el apoyo de todos los atletas

Heliud Pulido se rompe en llanto al enviarle un mensaje a su hija desde Exatlón México, quien se encuentra cumpliendo sus 3 años, el atleta la pide disculpas por no estar con ella pero que espera pronto poder verse con su pequeña para celebrar.

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