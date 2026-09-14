Exatlón México | ¿Un romance entre Natasha e Irvin? Posibles coqueteos entre ambos atletas en el reality deportivo
¿Un romance nace en Exatlón México? Podría crecer una historia de amor entre Irvin y Natasha del Equipo Azul, observa todo lo que pasa en el reality deportivo
Leo inicia los rumores al decir “perdóname por quemar a tu lady” a Irvin ante un pequeño accidente, detallando que podría iniciar un romance entre Natasha y Leo. Aunque ambos siguen conociéndose en Exatlón México, podríamos ser testigos de una historia de amor.