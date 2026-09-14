Exatlón México | El Juego por la Ventaja en la cuarta semana y la llegada del refuerzo al Equipo Azul
¡Los hombres están en riesgo! Comienza la cuarta semana con el Juego de la Ventaja y el regreso de un refuerzo para el Equipo Azul en Exatlón México
Los atletas buscarán obtener la ventaja en Exatlón México, para ello deberán de sacar lo mejor entre ambos equipo. Para sorpresa de todos, el Equipo Azul va a recibir la llegada de una atleta inesperada para sumarse a ellos, deberan hacer lo posible por mostrar su talento en los circuitos.