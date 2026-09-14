“Recuperé la motivación": Niurka le confiesa a Natalia la poderosa razón por le devolvió su fuerza perdida en La Granja VIP
La vedette asegura que había perdido las ganas y la fuerza para estar en La Granja VIP Segunda Temporada.
Esta tarde en La Granja VIP Segunda Temporada, Niurka tuvo una plática honesta con Natalia Alcocer, en la que le contó que aunque tuvo días en los que sintió que había perdido las ganas de seguir, hoy por fin recobró la motivación y está dispuesta a seguir dándolo todo en el reality.