Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Recuperé la motivación": Niurka le confiesa a Natalia la poderosa razón por le devolvió su fuerza perdida en La Granja VIP

La vedette asegura que había perdido las ganas y la fuerza para estar en La Granja VIP Segunda Temporada.

Esta tarde en La Granja VIP Segunda Temporada, Niurka tuvo una plática honesta con Natalia Alcocer, en la que le contó que aunque tuvo días en los que sintió que había perdido las ganas de seguir, hoy por fin recobró la motivación y está dispuesta a seguir dándolo todo en el reality.

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada La Granja VIP 24/7

Videos