Boda colosal, en puerta: así fue la inolvidable despedida de soltera de Casandra Ascencio (hay fotos)

La historia de amor entre Casandra Ascencio y Christian “Yomi” Anguiano está a punto de vivir su capítulo más importante, pues se acerca el día de su boda. Antes de ese gran día, la exbasquetbolista y querida atleta de Exatlón México disfrutó de una despedida de soltera que reunió a sus amigas más cercanas y que se convirtió en un momento lleno de energía, complicidad y alegría.

¿Cómo celebró Casandra Ascencio su despedida de soltera?

Las imágenes compartidas en redes muestran que Casandra vivió una experiencia inolvidable en compañía de un grupo de amigas, quienes hicieron un viaje juntas, el cual combinó diversión y momentos de unión.

Desde la madrugada, las invitadas se reunieron para acompañarla en una aventura que las llevó a disfrutar de días soleados, actividades en la alberca y veladas con un mismo código de vestimenta que reflejaba el espíritu festivo. El color principal de la celebración fue el rosa hot, que muchas de las invitadas lucieron en sus looks de día para contrastar con el blanco elegido por Casandra.

Instagram Despedida de soltera de Casandra Ascencio

Las sonrisas, los brindis y la complicidad entre todas dejaron claro que la atleta fue celebrada como se merece, con una atmósfera de cariño y entusiasmo que dio inicio a la recta final de los preparativos rumbo al gran día.

Instagram Despedida de soltera de Casandra Ascencio

¿Quién es la pareja de Casandra Ascencio?

Casandra se comprometió con Yomi, luchador olímpico y también exparticipante de Exatlón México. Su relación comenzó dentro del reality y desde entonces ambos han compartido proyectos, entrenamientos y momentos que reflejan el apoyo mutuo que se tienen. La propuesta de matrimonio fue un instante muy especial en el que Casandra dijo “sí”, y desde entonces la expectativa por la boda ha ido creciendo entre sus seguidores.

Para los seguidores del reality, ver a Casandra dar este paso tiene un valor simbólico, ya que ella es una de las atletas más queridas que ha pisado las arenas de República Dominicana, reconocida por su carisma y cercanía con el público.

Ahora, con el recuerdo de esta fiesta inolvidable, la cuenta regresiva para la boda colosal con Yomi se vive con gran emoción, tanto en su círculo más cercano como en la comunidad de fans que siguen paso a paso esta historia que nació en Exatlón México y hoy se prepara para llegar al altar.