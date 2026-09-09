¡Le gustan mayores! Jonathan confiesa que quiere tener algo serio con la mamá de una amiga
Jonathan confiesa que ha convivido lo suficiente con la mamá de Daniela para hacerle una interesante propuesta, pues ahora la ha notado más ‘suelta’.
Jonathan, amigo de Daniela, es treinta años menor que Malena, mamá de Daniela; entra a la clínica de emociones para confesar que ha notado cambios muy interesantes en Malena. Jonathan cuenta que ahora la ve con otros ojos, pues han salido y convivido lo suficiente. ¡Ojo a la propuesta de Jonathan hacia Malena!