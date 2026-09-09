De mamá a chavorruca | Programa del 9 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Daniela revela que está harta de que su mamá se comporte como una chavorruca, pero a Malena no le importa, pues está viviendo su soltería. Por su parte, Ricardo, ex de Malena, creyó que Malena tendría otra actitud tras separarse, por lo que se confiesa sorprendido. Mientras Ana, la otra hija de Malena, sale con ella de fiesta para distraerla de su duelo, un amigo de Ana no ha perdido el tiempo y sorprenderá a todos con una inesperada propuesta.