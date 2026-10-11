Exatlón México Décima Temporada 2026 EN VIVO, ver GRATIS la eliminación de HOY domingo 11 de octubre, online el reality de Azteca UNO

Llegó el domingo 11 de octubre de 2026 y estamos a punto de conocer al séptimo eliminado en el Duelo de Eliminación en Exatlón México Décima Temporada. Esta semana las mujeres están en riesgo. De momento, Katia Gallegos, del Equipo Azul, es la única que se encuentra directamente en el Duelo de Eliminación, ya que ella fue la última en quedar dentro de la Zona de Peligro. Aún falta saber qué otras Atletas buscarán dar lo mejor de ellas dentro de esta competencia para quedarse. En este punto, cualquier movimiento en falso puede cambiarlo todo y ponerlas en riesgo de abandonar la competencia. Para que no te pierdas de nada, te traemos el minuto a minuto de lo que pase en el reality deportivo, además de conocer todos los detalles que salgan a la luz.

¿A qué hora se transmite Exatlón México?

De lunes a viernes, la transmisión de Exatlón México comienza desde las 6:30 p. m. y termina a las 8:30 de la noche, mientras que los domingos inicia a las 6:00 p. m. para finalizar a las 8:00 p. m.

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