La Granja VIP: Cómo ver GRATIS y en VIVO el Domingo de Eliminación hoy 11 de octubre

Pronto se sabrá quién es el quinto eliminado de La Granja VIP. Esta semana hay seis Granjeros en riesgo y si no quieres perderte nada de lo que sucederá aquí te decimos cómo ver la gala de Eliminación gratis este domingo 11 de octubre.

La opción más sencilla y conocida es simplemente sintonizar la señal de Azteca UNO en punto de las 8 de la noche. Kristal Silva y Adal Ramones se encargarán de conducir la gala que, además del eliminado, promete otras sorpresas.

También puedes ingresar directamente al sitio oficial de Azteca UNO y dar clic en la sección La Granja VIP 24/7. Ahí podrán seguirse todos los detalles de lo que suceda en La Granja y en la gala.

La última opción es descargar la aplicación gratuita TV Azteca en vivo, que está disponible para dispositivos iOS y Android. Ahí encontrarás también la pestaña de La Granja VIP.

Y si ya eres suscriptor a Disney +, no te olvides que tienes acceso al 24/7 de La Granja VIP para enterarte de todo lo que sucede sin censura ni cortes comerciales.

Salva a tu granjero favorito

Además de seguir la gala de Eliminación en vivo no te olvides que en tus manos está salvar a tu Granjero favorito. Esta semana están en riesgo:

Pimpinela Escarlata

Julio Camejo

Mónica Escobedo

Rafael Mercadante

Pascal Nadaud

Kevyn Contreras Bicolor

Lista FINAL de nominados de la quinta semana de La Granja VIP; en RIESGO total de ser eliminados el domingo|Crédito: La Granja VIP

Votar es totalmente gratuito y muy sencillo. Simplemente ingresa a la página de Azteca UNO y busca la pestaña que dice "VOTA". Te aparecerá la lista de todos los nominados. También puedes escanear el código QR que aparece durante la gala.

Recuerda que cada día tienes 10 fotos a tu favor. Puedes darlos todos a un solo Granjero o repartirlos entre los que más te gusten. Si quieres votos extra puedes iniciar sesión o ver un breve video.

Las votaciones estarán abiertas hasta que Adal Ramones lo indique durante la gala de Eliminación, por lo que aún hay tiempo para hacer saber quién quieres que se quede y quién quieres que salga de La Granja VIP.