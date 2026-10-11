La Granja VIP: Hora LÍMITE para VOTAR hoy 11 de octubre y salvar a tu Granjero favorito de la Eliminación

La Granja VIP Segunda Temporada vivirá una nueva noche de eliminación este domingo 11 de octubre. Seis participantes llegan a la gala con su permanencia en riesgo y necesitan el respaldo del público para continuar dentro del reality. Sin embargo, el tiempo para apoyarlos está por terminar.

Los seguidores todavía pueden enviar sus votos por el Granjero que quieren salvar. Antes de esperar hasta el último momento, hay un detalle que deben conocer: el cierre de las votaciones dependerá de un anuncio durante el programa de esta noche.

¿Cuál es la hora límite para votar en La Granja VIP hoy 11 de octubre?

Las votaciones cerrarán durante la Gala de Eliminación, cuando Adal Ramones lo anuncie en vivo. No existe una hora exacta confirmada de antemano para dejar de recibir los apoyos del público.

Esto significa que podrás votar durante la transmisión hasta que el conductor dé la indicación correspondiente. Por esa razón, conviene enviar tus votos con anticipación y prestar atención a lo que suceda en el programa.

La gala comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, pero ese horario corresponde al inicio de la emisión. El plazo para participar terminará con el anuncio de Adal y no necesariamente cuando finalice el programa.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP que puedes salvar?

Después de los cambios que dejó La Traición, la tabla definitiva de la quinta semana quedó integrada por seis participantes:



Pimpinela Escarlata.

Julio Camejo.

Mónica Escobedo.

Rafael Mercadante.

Pascal Nadaud.

Kevyn Contreras “Bicolor”.

Todos ellos necesitan el apoyo de sus seguidores para permanecer una semana más dentro de la competencia. Los votos son para salvar, por lo que debes elegir al participante que deseas que continúe en La Granja VIP.

El nominado que reciba menos apoyos del público será quien abandone el reality. Así, la decisión de esta noche quedará en manos de los aficionados.

¿Dónde ver la Gala de Eliminación hoy 11 de octubre?

La Gala de Eliminación se transmitirá este domingo desde las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. También podrás seguirla mediante el sitio oficial y la app TV Azteca En Vivo.

Durante el programa, Adal Ramones anunciará el cierre de las votaciones y se conocerá quién debe despedirse de La Granja VIP Segunda Temporada. Hasta esa indicación, tendrás oportunidad de apoyar a tu favorito.