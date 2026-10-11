El trabajo de Ivonne Montero fuera de las cámaras: vendía zapatos y atendía a quienes la veían en televisión

Ivonne Montero tiene una trayectoria que la llevó a participar en películas, telenovelas y programas de televisión. Sin embargo, antes de consolidarse como actriz y participar de La Granja VIP, su rutina era muy distinta. Durante su juventud, combinó sus primeras oportunidades frente a las cámaras con un trabajo donde tenía contacto directo con el público.

Esa etapa dejó una anécdota particular. Algunas personas que llegaban al establecimiento reconocían su rostro y se sorprendían al encontrarla trabajando ahí. La explicación estaba en los comerciales que comenzaba a grabar mientras todavía se desempeñaba como vendedora.

¿Dónde trabajaba Ivonne Montero antes de ser famosa?

En una entrevista con Yordi Rosado, publicada en octubre de 2022, Ivonne recordó que trabajó en Liverpool, en la sucursal de Perisur, en Ciudad de México. Comenzó alrededor de los 18 años y una de sus labores era vender zapatos.

La actriz explicó que quería tener sus propios ingresos. Su hermana ya trabajaba en Suburbia y ella también deseaba ganar dinero para cubrir sus gastos. Aunque sus padres consideraban que todavía no necesitaban trabajar, insistió en incorporarse al mundo laboral.

Durante la conversación habló de cuatro años en la tienda. Además de atender en zapatería, posteriormente pasó al departamento de ropa para dama. Recordó aquella experiencia de forma positiva, tanto por el trabajo como por las personas que conoció.

Los clientes reconocían a Ivonne Montero por sus comerciales

Lo llamativo es que su empleo en Liverpool coincidió con sus primeras apariciones en anuncios de televisión. Por esta razón, algunos compradores identificaban a la joven que les mostraba el calzado.

“Oye, ¿no eres tú la que sale en el comercial?, ¿Y por qué estás aquí vendiendo zapatos?”, recordó sobre las preguntas que recibía.

Ivonne confirmó que sí era ella. En aquel momento, los comerciales y la atención al público formaban parte de su vida cotidiana. Su rostro comenzaba a resultar familiar para algunos clientes, aunque todavía estaba lejos de la trayectoria que construiría posteriormente en la actuación.

Kunno selecciona a Ivonne para se la primera duelista para que luche por su lugar en el Duelo de Nominación de La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

Ivonne Montero también estudiaba mientras vendía zapatos

En otra entrevista, con Matilde Obregón, la actriz amplió los detalles de aquellos años. Contó que estudiaba Sociología y que también tenía interés por el diseño de modas, la arquitectura y el diseño gráfico.

Los comerciales le permitían ganar dinero durante los fines de semana. Además, recordó que recibía descuentos en la tienda y una comisión de 1% por las ventas.

Sin embargo, la atención al público también tenía momentos complicados. Ivonne relató que algunas clientas la trataban con desprecio y le pedían distintos productos de manera insistente. Con el paso del tiempo, explicó, aprendió a defenderse ante esas situaciones.