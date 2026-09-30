Manelyk recalca que Natalia Alcocer es HIPÓCRITA al hacer la nominación en La Granja VIP, situación que ciertos Granjeros han visto
¡Hipócrita y doble cara! Manelyk se le va directo a Natalia Alcocer al hacer fuertes declaraciones de mentiras realizadas en La Granja VIP, no se queda callada
Manelyk sin pensarlo asegura que Natalia Alcocer es doble cara, en especial por situaciones del pasado y comentarios realizados por la Granjera, creando una rivalidad entre ellas. Claramente, Natalia no se queda callada, recordando las acciones que ha realizado en los circuitos de La Granja VIP.