Ivonne Montero explota contra Kunno y lo nomina por pleitos que han tenido en el pasado en La Granja VIP
Ivonne Montero se le va directo a Kunno al decirle los pleitos que han tenido, en especial por ciertas acciones en el cuidado de líos animales en La Granja VIP
Ivonne Montero se encargó de nominar a Kunno, explicando que la actitud del Granjero ha tenido con ella tras un fuerte conflicto. Kunno al tener la palabra en el cara a cara, cerró diciendo que ya no iba a aceptar su papel de víctima, dejando clara su postura.